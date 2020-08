Al via i test sierologici

Arriva la circolare che disciplina i test sierologici in Sicilia. Si tratta di quei test che permettono di stabilire se si hanno gli anticorpi per il Covid-19. La priorità nella circolare dell’assessorato regionale alla Salute è per le categorie ad alto e medio rischio (medici e sanitari), per le quali le analisi saranno a carico del servizio sanitario nazionale o dei datori di lavoro. Il costo dei test va dai 10 euro a 32,58. I cittadini potranno sottoporsi al controllo nei laboratori accreditati con tariffe stabilite dalla Regione e coloro che risultano positivi saranno segnalati all’Asp, messi in isolamento preventivo e sottoposti al tampone. L’elenco dei laboratori autorizzati è pubblicato sul sito www.qualitasiciliassr.it nella sezione Covi19/Documenti. Qui il testo completo della circolare.