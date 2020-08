“Attenti a non rischiare

Le buone notizie per fortuna ci sono, dopo mesi tremendi. La curva dell’epidemia di nuovo coronavirus “va decrescendo, è un segnale che prosegue, stiamo andando verso un numero più basso in tutte le regioni”. Sono queste le parole incoraggianti del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in conferenza stampa. tuttavia, è necessario stare attenti: “La fase 2 è molto delicata, è importante che il Paese riparta, ma il virus non ha cambiato né identità né caratteristiche, perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe facilitare la circolazione”.