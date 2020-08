Bolzano non aspetta Conte

L'Alto Adige riapre, approvata una legge. Via libera a negozi e barbieri.

In Alto Adige da oggi pomeriggio, al più tardi da domani mattina, entrerà in vigore la legge provinciale sulla `fase 2´, «ovvero la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali». La Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato la legge nella notte e si stacca così da quanto previsto dal Governo nazionale in merito alle riaperture delle attività dopo la fase emergenziale.

L’ordinanza prevede l’immediata ripresa delle attività economiche con la riapertura delle attività commerciali, produttive industriali e artigianali. Gli spostamenti all’interno della Regione potranno essere effettuati senza autodichiarazione e senza motivo di necessità. Quindi già da lunedì riaprono barbieri, parrucchieri e negozi. In Sicilia intanto si aspetta il permesso di Roma