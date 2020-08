RAGUSA – La chiusura dell’impianto di trattamento meccanico biologico della discarica di Cava dei Modicani a Ragusa perchè è scaduta l’ordinanza del Commissaario dell’ex provincia ha comportato la decisione del dirigente regionale Acqua e Rifiuti Salvo Cocina di ordinare il conferimento dei rifiuti nell’impianto di Enna per i comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi e Vittoria, mentre gli altri 9 comuni iblei sono stati autorizzati a conferire a Lentini. Ma i problemi non sono finiti perchè i tre Comuni che dovranno conferire ad Enna sono stati informati dai responsabili dell’impianto che la discarica è satura. E allora contrordine, non più ad Enna ma ad Alcamo e stavolta le spese si raddoppiano e restano in carico solo ai comuni di Acate, Vittoria e Chiaramonte Gulfi ed ecco che è partita la protesta dei sindaci interessati per conoscere i criteri adottati dalla Regione per individuare l’impianto dove conferire. “Un conto è conferire ad Enna – dice il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri – è un altro ad Alcamo dove i costi di trasporto lievitano in maniera esponenziale”.

(ANSA).