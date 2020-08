PALERMO – Il gruppo del M5S al Comune di Palermo ha formalmente chiesto al sindaco Leoloca Orlando e all’assessore alla Mobilità Giusto Catania di sospendere la Zona a traffico limitato (Ztl) “fino a quando la crisi epidemiologica Covid-19 non sarà finita e comunque almeno fino al 31 agosto, come ad esempio stabilito nella città di Torino”. ” La misura, oltre che per favorire l’uso del mezzo privato fino a quando dovremo convivere con il virus, si ritiene necessaria anche per dare impulso alle attività produttive nelle aree della Ztl che nelle fase 2 e successive gradualmente torneranno ad aprire. Occorre agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità come l’acquisto di beni essenziali”, concludono i cinquestelle. (ANSA).