Fiom Cgil a Musumeci: “Un bonus

La Fiom Cgil di Palermo ha chiesto al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e ai capigruppo all’Ars il riconoscimento di un bonus di mille euro per circa cento metalmeccanici di Palermo e provincia (In Sicilia sono circa un migliaio) che hanno curato, con continuità, l’installazione, la vigilanza e la manutenzione degli impianti tecnici necessari al funzionamento degli ospedali e delle strutture terapeutiche nell’emergenza Covid-19. “Nella recente Finanziaria – scrivono Angela Biondi e Francesco Foti, della Fiom – sono stati destinati mille euro a tutti i lavoratori del sistema sanitario impegnati a combattere il virus. E’ doveroso però evidenziare che il corretto funzionamento delle strutture sanitarie è stato garantito anche dai lavoratori metalmeccanici delle ditte Guerrato, Kone, Romano, Schindler, Tecnologie sanitarie e Sepi. Per questo motivo riteniamo equo che a questi lavoratori venga riconosciuto il bonus”.

(ANSA).