PALERMO – Sono 7.855 i decreti di Cig in deroga inviati dalla Regione siciliana all’Inps. L’Istituto ne ha autorizzati 7.048. Sono i dati aggiornati a oggi, resi noti dall’Inps. Per quanto riguarda la Cig ordinaria, su 20.594 pratiche ne sono state autorizzate 19.470. Il Fis (Fondo integrazione salariale) ha avuto 5.556 autorizzazione sulle 8.002 pratiche inviate all’Inps. Infine, il bonus di 600 euro è stato finora erogato a 298.210 aventi diritto.

Le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto, Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario, Cassa integrazione in deroga e Cass aintergrazione special operai agricoli(Cigo,Aso,Cigd,Cisoa),saranno pagate con bonifico domiciliato presso Poste Italiane nel caso in cuil’Iban comunicato con la domanda non sia esatto.

È quanto deciso dall’Istituto per velocizzare I pagamenti di Cigo, Aso, Cigd e Cisoa quando l’Iban indicato dal datore di lavoro nella domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente o carta ricaricabile, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.