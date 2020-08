PALERMO – La Sicilia, incluse le isole minori, con i suoi oltre 1600 chilometri di costa, rappresenta da sempre un fortissimo richiamo per i turisti di tutte le nazionalità. Negli ultimi anni la più grande isola del Mediterraneo ha visto i numeri del turismo crescere in maniera sensibile. I Centri Sub siciliani, con grandi investimenti e sforzi economici, nel tempo, hanno adeguato le proprie strutture, comportamenti e servizi, agli alti e rigidi standard internazionali, per consentire di soddisfare le esigenze dei subacquei che arrivano ogni anno da ogni parte del mondo. Oggi i centri sub siciliani, rappresentano una forte attrattiva per il turismo, quindi un importante volano dell’economia, grazie alla bellezza dei fondali, sicuramente tra i più sani del Mediterraneo, ma anche grazie agli sforzi degli operatori di settore, che in Sicilia riguardano oltre 50 Centri Sub.

Oggi c’è grande preoccupazione, con il Covid-19 tutto è cambiato e oltre la paura di non riuscire a fronteggiare le spese per gli investimenti già in corso, si teme anche di non riuscire a sostenere le proprie famiglie. Queste considerazioni hanno spinto gli operatori di settore ad unirsi e a sottoscrivere nei giorni scorsi una lettera con la quale hanno chiesto aiuto alle istituzioni regionali.

Immediata è stata la risposta dell’Assessore regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, Manlio Messina, che, durante un incontro in videoconferenza avvenuto il 6 Maggio, ha parlato della possibilità di mettere sul campo dei voucher che l’assessorato sembrerebbe disposto ad acquistare direttamente dagli operatori per offrire servizi gratuiti ai turisti. La cordata dei Centri Sub, nonostante questo primo contatto, chiederà con una nuova lettera, un confronto diretto con la Presidenza della regione siciliana e con l’Assessorato alle attività produttive, per avere risposte certe su modi, tempi e misure di aiuto economico.