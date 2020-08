PALERMO – “Siamo lieti che l’amministrazione comunale abbia finalmente preso atto del fatto che la manutenzione delle strade in città, alla luce dei mancati risultati documentabili negli anni, non possa essere affidata alle ex municipalizzate. È una via virtuosa e moderna che indichiamo da tempo per dare rilancio ad uno dei servizi basilari per la città”.

Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi, a seguito della notizia dell’eliminazione dal contratto di servizio tra la Rap e l’amministrazione comunale del servizio di manutenzione delle strade.

“Abbiamo più volte indicato al Comune quella che ci sembra l’unica via possibile per avere un servizio efficiente – aggiunge Miconi – ovvero manutenzioni fino ad un milione di euro assegnate alle imprese attraverso accordi quadro, come peraltro è stato già fatto per gli interventi manutentivi in parte degli uffici comunali e nelle scuole, con affidamento delle opere ad imprese qualificate che possano così intervenire quartiere per quartiere anche con il sostegno di un protocollo di legalità. Noi siamo disponibili a sedere ad un tavolo di concertazione con il Comune – conclude il presidente di Ance Palermo – per dare il nostro contributo concreto affinché si trovi una soluzione rapida e soprattutto efficace per la gestione del servizio”.