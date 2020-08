AGRIGENTO – La nave commerciale Svata, con a bordo i 78 migranti soccorsi lo scorso 3 maggio in acque Sar maltesi, dopo 5 giorni di stallo, ha ottenuto l’autorizzazione allo sbarco delle persone e come porto sicuro gli e’ stato indicato quello di Porto Empedocle (Ag). I migranti erano stati avvistati per la prima volta su un barcone alla deriva sabato 2 maggio: il giorno seguente sono stati soccorsi e il mercantile e’ rimasto in attesa di indicazioni sul da farsi. A lanciare ripetutamente l’Sos attraverso le sue pagine social, in tutti questi giorni, e’ stato Alarm phone. Il cargo privato dovrebbe giungere in serata a Porto Empedocle.

(ANSA)