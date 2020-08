Milano, la ‘follia’ dei Navigli

Quella movida affollata sui Navigli, stando a scatti e polemiche social, con ampia facoltà di discussione e replica, nei giorni dal Coronavirus, ha fatto ‘incazzare’ (parole sue) pure il mite sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche. Però ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quelli: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose”.

E chissà cosa avrebbe detto De Luca (Vincenzo), con la sua verve da lanciafiamme, se fosse accaduto a Napoli. Ma sono altri i silenzi che meravigliano, per esempio il muto pudore di tanti spiriti intrepidi, con un leggero accento del Nord, di solito fustigatori dei costumi, penne incandescenti e recise nei giudizi quasi mai politicamente corretti. Già, ma perché non parlano? Quale migliore occasione, appunto, per fustigare? Peccato, avremmo tanto gustato una ennesima sortita con aggettivi che fanno titolo.

Ci consoliamo con uno sforzo di fantasia, pensando a quello che, forse, i suddetti avrebbero scritto se la medesima folla movidosa fosse stata immortalata, in posa da aperitivo, nella piazza di Belpasso, di Menfi o di Palermo.

