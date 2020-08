Online la prima “Festa dell’Europa”

Ad un mese dal lancio ufficiale dell’iniziativa “Restiamo Comunità”, sorridono i numeri sui canali Facebook legati al progetto promosso dal movimento Res e naturale evoluzione di “ReStart”.

“Sulle pagine Facebook utilizzate per la pubblicazione dei video, le dirette streaming proposte hanno raggiunto migliaia di persone, interessate ai vari temi trattati nel corso dei due format presentati – dichiara Giovanni Cafeo, promotore dell’iniziativa “Restiamo Comunità” – ossia “Covid-19: lo stato dei fatti” e “Ripensiamo il Futuro”. In particolare, in quest’ultimo mese abbiamo realizzato più di 12 ore di dirette, a cui hanno partecipato oltre 30 mila persone che hanno guardato quasi 500 ore di contenuti, un risultato straordinario considerando il contesto e le tematiche affrontate, a volte anche molto tecniche”.

La grande partecipazione ai confronti online e in generale ai contenuti prodotti in quest’ultimo mese, dimostrata anche dal tasso d’interazione medio degli utenti pari al 43%, ha spinto il team di “Restiamo Comunità” a spingersi ancora più avanti, organizzando per sabato 9 maggio la prima “Festa dell’Europa” completamente online.

“Festa dell’Europa: una celebrazione condivisa” è il nome dell’evento online che partirà sabato 9 maggio dalle ore 10 fino alle 13, promosso dall’Intergruppo Federalista Europeo all’ARS, dal Movimento Europeo Italia, dal Movimento Federalista Europeo, dall’associazione Cultura Italiae e dall’associazione Erasmo, centro studi per Ricerca, Formazione e Documentazione sull’Europa Sociale, in diretta sulla pagina Facebook di Res e sul canale Youtube raggiungibile al seguente link https://youtu.be/cievenOWp6g , con ospiti prestigiosi che si confronteranno sui temi dell’Europa.

“La diretta sarà suddivisa in 3 panel tematici – spiega Giovanni Cafeo, promotore di “Restiamo Comunità” e conduttore dei vari interventi video – il primo è intitolato << Dal Manifesto di Ventotene al 70° anniversario dalla dichiarazione Schuman>> e avrà ospiti Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia, Luisa Trumellini, Segretario nazionale del Movimento Federalista Europeo, la Senatrice Laura Garavini in rappresentanza dell’Intergruppo Federalista Europeo del Senato e Angelo Argento, Presidente dell’associazione Cultura Italiae”.

“Il Secondo panel invece si intitola <<Mobilità e capitale umano: valore e forza d’Europa>> – prosegue Cafeo – e vedrà l’intervento di Sara Pagliaia, coordinatrice Erasmus per Indire, il prof. Andrea Bernardi, docente all’Università di Oxford, l’onorevole Massimo Ungaro, Parlamentare Nazionale e Giacomo D’Arrigo, presidente dell’associazione Erasmo”.

“A chiudere la giornata ecco infine il panel dedicato alla << Rinascita Europea in tempi dell’emergency e recovery>>, curato dall’On. Sandro Gozi, europarlamentare, da Andrea Fioravanti del LInkiesta.it, dall’On. Bruno Tabacci, coordinatore dell’Intergruppo Federalista Europeo alla Camera e da Stefano Ingallina, coordinatore regionale per la Sicilia del Movimento Europeo Italia nonché esperto di tematiche ambientali”.

“La festa dell’Europa ricorre quest’anno in un contesto di particolare difficoltà – conclude Cafeo – e in questi momenti di febbrile confronto ad ogni livello istituzionale nonché di continua attenzione mediatica assume un significato senza dubbio simbolico, anche alla luce delle difficoltà e del desiderio di solidarietà vissuto da tutti i popoli europei, al quale la politica deve riuscire a dare una risposta concreta”.