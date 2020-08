PALERMO – Fino al 31 luglio al tribunale di Palermo si lavorerà a scartamento ridotto per contenere il rischio Coronavirus. A settembre, dopo la paura feriale, si valuterà il ritorno ai ritmi pieni. Lo ha deciso il presidente del tribunale Salvatore Di Vitale, firmano le “nuove misure organizzative”.

Dal 12 maggio nel settore penale saranno celebrati soltanto i processi con detenuti a rischio scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare, le udienze davanti al tribunale del Riesame e si tratteranno gli atti indifferibili dell’ufficio Gip.

Nelle cinque sezioni penale del tribunale si potranno celebrare al massimo tre udienze al giorno monocratiche o collegiali, per un massimo di dieci fascicoli. Le udienze saranno a porte chiuse o con le parti collegate da remoto.

In Tribunale come altrove vige la regola del distanziamento sociale: durante i processi, che avranno un orario di inizio tassativo, obbligo per tutte le parti di indossare guanti e mascherine. Gli avvocati potranno entrare in aula solo quando saranno chiamati. Nell’attesa dovranno restare in atrio e distanziati. In ottica anti assembramento i locai del nuovo palazzo di giustizia sarebbero suddivisi: la mattina processi monocratici, misure prevenzione e Riesame, il pomeriggio udienze Gip e Gup.

LEGGI: nuove regole Tribunale Palermo

La nota del presidente dell’ordine degli avvocati, Giovanni Immordino: “Avevamo formulato delle proposte che ritenevamo di buon senso e costruttive e che in parte sono state accolte (per esempio, la ripresa delle attività dal 12 maggio, la trattazione delle udienze di separazione consensuale e divorzi congiunti, la trattazione delle udienze in un orario determinato). Nei prossimi giorni vigileremo sulla attuazione di questo provvedimento e in particolare, in relazione all’evolversi della situazione in ambito sanitario, faremo nuove proposte e chiederemo che si torni al più presto a lavorare, nel rispetto delle misure atte a prevenire il contagio. Il Presidente del Tribunale ha dato la massima disponibilità ad effettuare eventuali modifiche anche nel breve periodo, monitorando con gli avvocati i necessari interventi”.