PALERMO – I carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana, nei cunicoli sotto i padiglioni del quartiere Zen 2, a Palermo. I militari hanno trovato, in via Agesia da Siracusa, una serra per la coltivazione “indoor” di marijuana: 125 piante alte circa mezzo metro. La piantagione è attrezzata con lampade alogene e impianti di condizionamento allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato dai tecnici Enel intervenuti sul posto.Sono in corso indagini per risalire ai responsabili . (ANSA).