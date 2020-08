PALERMO – “Carenza cronica di posti, continui guasti al vecchio forno crematorio e ritardi per la realizzazione del nuovo forno. Dopo quasi 5 anni dall’approvazione in giunta del progetto preliminare e dello stanziamento di circa 2,7 milioni, adesso con estremo ritardo è stato finalmente aggiudicato il servizio di progettazione del nuovo impianto crematorio nel cimitero dei Rotoli”. Lo dice Antonino Randazzo, capogruppo al Consiglio comunale del Movimento 5 Stelle.

“Un servizio che non funziona e che oltre al grave disagio per i cittadini ha fatto emergere uno scandalo, con la grave inchiesta dello scorso febbraio per corruzione e mazzette. Scandalo che ha portato alla nomina di ‘commissario dei cimiteri’, fino al 15 luglio, da parte del sindaco Leoluca Orlando: il comandante della Polizia municipale Vincenzo Messina. La nomina non ha portato risultati e sembrerebbe, addirittura, si stia concludendo con due mesi di anticipo. Su questo presenteremo una interrogazione al sindaco”. (ANSA).

