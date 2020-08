ROMA- “Il governo ci ha detto che i soldi stanno arrivando. Ma questa settimane non è cambiato nulla, quindi se le parole di Conte rimangono parole vuol dire che come Lega torneremo in Parlamento, non a occupare, ma a stare nel luogo dove bisogna stare”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mattino Cinque, su Canale 5.