Ficarra e Picone, la speranza:

Siano benedetti Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone), perché hanno preso il quotidiano e l’hanno reso poetico, con il sorriso. E quando scavano in profondità, riescono a farlo con leggerezza. Dicono cose complesse in modo semplice, senza sminuirle. E i numeri gli danno ragione.

Non gli bastava essere primi al botteghino per “Il primo Natale”, hanno anche vinto il David di Donatello per lo spettatore. “In questo caso – dice Ficarra all’Ansa – a fare la grazia sono stati gli spettatori, i nostri datori di lavoro, i nostri soli giudici, e per questo li ringraziamo. Il premio abbiamo voluto dedicarlo a tutte le maestranze, quei tecnici e gli artisti che stanno dietro le quinte, invisibili eppure essenziali. Daniele Ciprì che ha vinto per la fotografia de “Il primo re” è autore anche della fotografia del nostro film. Sceneggiatura, fotografia, costumi e scene fanno parte del cast tecnico, ma sono artisti a tutti gli effetti. E’ incredibile quante energie, quanto impegno e fatica si celi dietro un film, ed è giusto riconoscere a tutti loro il giusto merito”.

Salvo Ficarra – racconta sempre l’Ansa – ha affrontato il suo periodo di quarantena dalla sua casa a Palermo, con il pensiero il teatro di Siracusa, vuoto, senza autori e senza pubblico. “C’è una grande nostalgia di quel magico palcoscenico, dove abbiamo incassato il successo de Le rane di Aristofane, ma sono certo che presto torneremo alla normalità”. E pare già di vederla la normalità che si solleva, che riprende quota, che vince. Sarà un gran bel film. (rp)