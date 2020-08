Il bimbo ha fretta di nascere

La corsa in ospedale per partorire ma il piccolo aveva troppa fretta di nascere. E ha visto la luce in auto quasi all’altezza del casello di Patti. Poi, mamma e papà, di Militello Rosmarino (Messina) lo hanno portato all’ospedale di Patti, dove mamma e neonato sono stati assistiti. Stanno bene. È successo giovedì sera intorno alle 21,30. Il piccolo è un maschietto. La notizia si è diffusa nel piccolo paese del Parco dei Nebrodi dove abita la famiglia, in contrada San Piero.

“Un fatto inaccettabile nonostante da mesi sollecitiamo il governo regionale affinchè riaprano i punti nascita e di prossimità come Pantelleria e Sant’Agata di Militello”. Così Antonio Ferrante e Nicola Marchese, esponenti del Pd, commentano la notizia. “Nel persistente silenzio del governo regionale sui punti nascita ci chiediamo cosa potrebbe accadere in caso di complicazioni se altri dovessero essere costretti a partorire strada facendo perché distanti decine di chilometri dalle strutture ospedaliere. Chiediamo quindi per l’ennesima volta al governo di riaprire immediatamente i punti nascita perché a tutti venga garantito il diritto all’assistenza in un momento fondamentale come quello del parto.”