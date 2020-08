In giro senza le mascherine

PALERMO- Multe ad alcuni giovani che erano in gruppo e senza mascherine in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Poco prima dell’arrivo dei carabinieri il corso davanti alla Cattedrale era molto frequentato da numerosi passanti che hanno deciso di trascorrere del tempo all’aperto. Non appena hanno visto i militari c’è stato il fuggi fuggi. Ad alcuni ragazzi i carabinieri hanno contestato la presenza per strada senza giustificato motivo. Alcuni erano anche troppo vicini tra loro e non indossavano le mascherine. Da qui le sanzioni. (ANSA).