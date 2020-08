Sono 1.635 le vittime del coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale della pandemia supera così i 77 mila morti, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Usa registrano al momento oltre 1,28 milioni di casi ufficialmente diagnosticati. Record di decessi, invece, in Brasile, che ha registrato 751 morti in 24 ore. In Italia la curva del contagio si conferma decrescente. Il numero delle vittime ha superato le 30 mila, il maggior numero in Europa.