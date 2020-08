PALERMO – Con la “Fase 2” tornano anche le aggressioni sui mezzi pubblici di Palermo. Ad avere la peggio stavolta il conducente della linea 102, che collega la stazione centrale con il centro città: il dipendente dell’Amat è stato colpito con un pugno da un passeggero e alla fermata tra le vie Roma e Cavour è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e della polizia.

L’aggressore era stato invitato a scendere dal bus: il limite delle persone a bordo previsto dalle misure anti Covid-19 era già stato raggiunto, ma il conducente non aveva previsto la violenta reazione, dopo la quale l’uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Alla vittima è stata diagnosticata la frattura del setto nasale, mentre le indagini per rintracciare l’aggressore sono in corso.

Si tratta di giorni cruciali sul fronte dell’emergenza sanitaria e anche sui mezzi pubblici sono inevitabilmente cambiate le regole, anche se non sembra semplice, come in questo caso, farle rispettare. Ogni passeggero può salire a bordo solo se munito di mascherina. Per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra un singolo viaggiatore ad un altro, sia seduti che in piedi, su tutti i mezzi sono stati apposti degli adesivi che indicheranno il corretto posizionamento da mantenere durante il tragitto. L’obbligo dell’ingresso su bus e tram con la mascherina è indicato con appositi cartelli collocati all’ingresso. Inoltre sono costantemente divisi i flussi di entrata e di uscita.