Primo caso dopo oltre un mese. E in Germania è allerta sull'indice del contagio

Il virus torna a Wuhan, con un paziente in condizioni critiche. “Le autorità locali hanno rilevato il primo caso di contagio dal 4 aprile scorso – ha reso noto la Commissione Sanità della città e secondo quanto riporta la Cnn online – . A Wuhan finora si contano 3.869 morti provocati dal coronavirus a fronte di 50.334 casi.

In Germania potrebbe aumentare la diffusione del coronavirus, i dati ufficiali diffusi oggi dall’Istituto Koch indicano che l’indice RO, è salito a 1,1, una persona positiva al covid-19 ne contagia in media 1,1. Sono 25.000 i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, per un totale dei contagi nel Paese oltre la soglia di 1,3 milioni secondo il bilancio della Johns Hopkins. (ANSA)