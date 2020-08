Urla, schiamazzi, giri e soste in moto. Residenti in allarme nella zona di via Oreto

PALERMO – Dal centro di Palermo alla zona di via Oreto e della stazione centrale: controlli a tutto spiano e raffica di multe per gruppi di giovani che non rispettano le misure anti Covid-19. E’ successo nelle scorse ore in corso Vittorio Emanuele, ma anche nella notte tra venerdì e sabato, quando la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni residenti tra le vie Paolo Emiliani Giudici e via Bergamo: urla e schiamazzi hanno attirato l’attenzione di chi abita nella zona, che da alcune sere avrebbe notato la comitiva tra le vie del quartiere.

Almeno sette volanti hanno accerchiato la zona e sono riusciti a bloccare, dopo un inseguimento, i ragazzi che non appena hanno notato le volanti hanno cercato di nascondersi tra le auto parcheggiate. I minori una volta redarguiti sono stati affidati ai genitori. Secondo quanto raccontano i residenti, nella zona i giovani non rispetterebbero da tempo i divieti per contrastare l’emergenza coronavirus: il passaggio di auto e scooter sarebbe costante, con tanto di inspiegabili soste. Durante il fuggi-fuggi di due notti fa alcuni giovani sono riusciti a far perdere le proprie tracce, altri sono stati bloccati e identificati. Ma le indagini di polizia e carabinieri proseguono.