MODICA – Un nuovo caso di covid 19 si registra nel Ragusano: si tratta di un anziano di Comiso, ospite di un centro attrezzato per la riabilitazione di Messina. E’ stato ricoverato in nottata nell’ospedale ‘Maggiore’ di Modica, hub per il Covid 19, nel Ragusano. Le sue condizioni di salute hanno subito un peggioramento e i sanitari hanno deciso di trasferirlo nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Modica.

