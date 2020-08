PALERMO – Donati al reparto di Pneumologia del Policlinico nove tablet. Sono destinati ai pazienti che nel reparto rimangono in isolamento per sospetto contagio da Covid-19. E’ il risultato del progetto di solidarietà lanciato da sette professioniste palermitane impegnate per le pari opportunità e che in un video hanno letto alcuni brani del libro “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella. I tablet sono stati consegnati alla presenza del primario del reparto Nicola Scichilone. Presente anche il direttore di Bruno Euronics: l’azienda ha contribuito all’iniziativa con alcuni tablet. La donazione non si ferma qui.

“In dieci giorni il nostro progetto ha avuto un ottimo riscontro – dice Teresa Re, avvocata, una delle professioniste che hanno partecipato al reading per beneficenza – e ringraziamo quanti hanno aderito alla raccolta. Ma serve uno sforzo in più. La nostra iniziativa continua. Il reparto ha bisogno di altri cinque tablet, quindi resta attivo il nostro link per le donazioni. Basta poco per ridare un sorriso a chi, in questo momento, è ricoverato con il timore di essere stato contagiato e si trova lontano dai propri cari”. (ANSA).