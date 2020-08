PARTINICO (PALERMO) – E’ stato trovato senza vita, sul ciglio della strada in contrada Bosco Falconeria a Partinico, in provincia di Palermo. Si tratta di Nicolae Marin Neacsu, un uomo di 42 anni di nazionalità rumena che abitava ad Alcamo, sulla quale morte sono adesso in corso le indagini dei carabinieri.

In base a quanto ricostruito finora, l’uomo – che a Partinico lavorava come bracciante agricolo – si sarebbe accasciato in seguito ad un malore, ma poi sarebbe stato travolto da un’auto. A segnalare il suo corpo senza vita è stato il titolare dell’azienda, che ai carabinieri ha raccontato di non essere riuscito ad evitarlo e di averlo investito accidentalmente.

Ieri sera si sarebbe recato sul posto perché gli erano stati segnalati alcuni bovini che vagavano nel terreno, ma non si sarebbe reso conto della presenza del suo dipendente, già privo di sensi. I traumi accertati dal medico legale sul corpo del 42enne confermerebbero l’incidente, ma le indagini sono ancora in corso e la Procura ha aperto un fascicolo. E’ stata disposta l’autopsia.