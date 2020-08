Aggressione col decespugliatore

PALERMO – Un uomo di 37 anni, Massimo Arancio, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentativo di omicidio, resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento. L’uomo avrebbe aggredito con un decespugliatore ieri pomeriggio a Partinico (Pa) un uomo e suo figlio, proprietari del terreno in cui stava facendo dei lavori di manutenzione. La polizia lo ha arrestato non senza difficoltà. Secondo una prima ricostruzione Arancio, che era stato chiamato per pulire il terreno, di pomeriggio si sarebbe presentato barcollando e ubriaco. Il proprietario dell’area gli avrebbe semplicemente detto di fare attenzione, viste le sue condizioni. Per tutta risposta Arancio avrebbe a quel punto provato a colpire lui e suo figlio con un decespugliatore. I due sarebbero poi riusciti a rifugiarsi in un casolare, ma Arancio avrebbe provato a sfondare la porta con un motosega. (ANSA)