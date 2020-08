Arriva il bonus per le vacanze delle famiglie italiane. Chi sceglierà il nostro Paese avrà un aiuto dal governo che cerca così di spingere il turismo. Previsto un fondo da 30 milioni di euro.

I soldi non andranno a tutti. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 35.000. Il bonus potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre del 2020 da un solo componente per nucleo familiare. Si va da 150 euro per i single ai 300 per due persone, fino a 500 euro per una famiglia.

Il bonus si traduce per il 90% della cifra in uno sconto nelle strutture scelte per le vacanze e il 10% sotto forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Sarà l’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati forniti dall’Inps a stilare un elenco dei beneficiari.