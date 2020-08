TRAPANI – Mario Papa, 53 anni è stato travolto e ucciso la notte scorsa da un’auto, in via Fardella a Trapani. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta mentre attraversava la strada nell’attimo in cui stava sopraggiungendo l’auto. Non si esclude un malore. Disposta l’autopsia.

(ANSA)