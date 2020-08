“Apprendiamo con soddisfazione del via libera ai test sierologici gratuiti per le forze dell’ordine”. Ad annunciarlo è il sindacato di polizia LeS.

“Questo provvedimento, fortemente auspicato dalla nostra struttura sindacale ed accolto con favore dall’assessore alla Salute Ruggero Razza durante un incontro in videoconferenza del 9 aprile scorso – si legge in una nota – contribuirà in maniera decisiva alla lotta contro il nuovo Coronavirus Covid-19. Questa indagine sanitaria svolta sulle forze dell’ordine, così come i sanitari costantemente a contatto con la popolazione, fornirà un’adeguata mappatura del contagio nell’Isola e costituirà, qualora la valenza terapeutica venisse accertata, uno straordinario bacino per la produzione di plasma. Dopo aver atteso per quasi due mesi che la questione mascherine venisse risolta – si legge ancora – giunge finalmente una buona notizia per le forze dell’ordine impegnate sul territorio siciliano”.

Il comunicato firmato da Pasquale Guaglianone, segretario generale per la provincia di Palermo di LeS si conclude con il ringraziamento al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alla Salute Ruggero Razza “per la sensibilità dimostrata nei confronti delle forze dell’ordine, volendole inserire nella lista dei beneficiari di tale screening sanitario”.