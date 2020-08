CALTANISSETTA – Crolla il tetto della propria casa e un commerciante di pesce di 51 anni, che vi stava effettuando una riparazione “fai da te”, precipita nel piano sottostante riportando trauma cranico e ferite varie talmente gravi da indurre i medici a riservarsi la prognosi e a disporre il suo trasferimento in elisoccorso nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il ferito, che si chiama Antonio Falsaperla, è stato ricoverato in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio in via Pisa, nel quartiere “Sperone”, in pieno centro storico, a pochi passi dal municipio. A soccorrere l’uomo fra travi e calcinacci e a chiamare il 118 sono stati gli stessi familiari sconvolti per il grave infortunio. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per accertare le cause del sinistro.

(ANSA)