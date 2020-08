PALERMO – La polizia municipale, rende noto che questa mattina, nell’ambito degli interventi volti al contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti, ha individuato uomo che conferiva ingombranti e rifiuti speciali in viale Regione Siciliana. Gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana in abiti civili e con auto civetta hanno intercettato una motoape che transitava carica di rifiuti nella corsia laterale direzione Catania. La pattuglia ha seguito il mezzo fino a quando si è fermato in corrispondenza dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e il conducente ha iniziato a depositare sul suolo i rifiuti che consistevano in un divano, sei sedie, un mobile stereo e un impianto stereo con le casse. Dal controllo dei documenti è emerso che il mezzo era privo di copertura assicurativa. Le sanzioni elevate ammontano a oltre 1500 euro.