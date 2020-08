PALERMO – Ci sono una sfila di immobili a Milano, nelle vie Rutilia, Fausto Melotti, Giacomo Manzù e Piave. Altri a Palermo, soprattutto in via Aloisio Juvara. Il patrimonio finito sotto sequestro stamani nel blitz che ha colpito gli interessi economici della famiglia Fontana ammonta a 15 milioni di euro. I primi investimenti hanno riguardato la compravendita di gioielli, orologi di lusso e brillanti. Poi i Fontana avrebbe diversificato gli affari.

Il gip ha disposto il sequestro delle seguenti imprese: Spa.Ve.Sa.Na che si occupa di “riparazione e manutenzione di navi commerciali e da diporto”, il bar “Cialdamore” in via Bergamo a Palermo, il bar Cin Cin di via Montepellegrino, intestato a Paola Pensavecchia; “Stefa piccolo bar” di Angela Ferracane sempre in via Montepellegrino; quote societarie della G-Pack srl che commercia all’ingrosso carta con sede in via Impastato.

Gli Internet point: “La piramide 3 di Spallina Giuseppe” in via Cardinale Guglielmo Massaia, Intralot in via Montalbo 113; ditta individuale Arcara Nunzia in via Papa Sergio; cartoleria di Sardisco Alessia in via Papa Sergio.

Ed ancora: la “fabbrica di ghiaccio” sempre in via papa Sergio, negozio di frutta e verdura “Sciacca” in via Montalbo; un autolavaggio gestito da Giulio Biondo in via Simone Gulì.

Le agenzie di scommesse: “Betn1 Store” in via Papa Pio XII, “Internet Point – Punto Full Match” in via San Vincenzo De Paoli, “Gamelux” in via Cardinale Sanfelice, “Mangio, bevo, scommetto” in via Cimbali, agenzia di via Ruggero Marturano, agenzia scommesse di Conticelli Antonino “Betinside” in via Papa Sergio, la taverna di Bonura Antonino in via Ammiraglio Bettolo.

Sotto sequestro i cavalli: “Sonny Side”, “Sigla di Azzurra”, “Ungherese Jet”, “Vieni Chuc Sm”, “Zaira jet”, “Anna Chuc Sm”, “Avetie Chuc Sm”, “Boldigius Sm”, “Bony Gil Sm”, “Zeroglutine Par”, “Virtual Op”, “Real Mede Sm”, “Biscuit Lg”.

Infine sequestrate anche le aziende specializzate in vendita di caffè: Best Coffee srl con sede legale e rivendita Milano in via Corso Magenta; Mok Caffè con sede legale e luogo di esercizio a Milano in via Monta Bianco, “Colombo caffè di Riccardo Colombo, in via Partanna Mondello a Palermo.