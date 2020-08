Come andremo al mare?

Cominciano a delinearsi le regole che il governo proporrà agli stabilimenti balneari per regolare come si dovrà andare al mare quest’estate. Tra le file di sdraio e lettini dovrà esserci una distanza di 5 metri, tra gli ombrelloni bisognerà lasciare 4 metri e mezzo. Le regole proposte dagli scienziati, scrive il Corriere della sera, entro la fine della settimana saranno discusse dal governo Conte con i gestori. I controlli sulle spiagge libere saranno affidati a vigili e steward. Non ci saranno separatori di plexiglass, non si potrà stendere gli asciugamani per terra, né adagiarsi sulla sabbia. Non ci potranno essere file agli ingressi. Le strutture fisse come spogliatoi, cabine, docce dovranno essere sanificati ma non sarà possibile accedervi se non è stata prevista una disinfezione subito dopo l’uscita di ogni cliente.