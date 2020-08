La Ferrari e Sebastian Vettel hanno ufficializzato la decisione “di non prolungare il rapporto di collaborazione tecnico-sportiva oltre la sua naturale scadenza, prevista al termine della stagione sportiva 2020”.

“In questa comune decisione non entrano in alcun modo in gioco aspetti economici: non è il mio modo di ragionare quando si fanno certe scelte e non lo sarà mai”: con queste parole Sebastian Vettel ha commentato il suo divorzio dalla Ferrari. “In questo sport per riuscire ad ottenere il massimo bisogna essere in perfetta sintonia ed io e la squadra abbiamo realizzato che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme oltre la fine di questo campionato”.

Il quattro volte campione del mondo tedesco, 33 anni a luglio, è arrivato in Ferrari nel 2015. Nel sodalizio con il Cavallino non è riuscito a vincere il titolo mondiale ma ha vinto 14 gran premi.