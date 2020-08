WASHINGTON – «Il numero delle vittime a causa del coronavirus negli Stati Uniti probabilmente è molto più elevato del bilancio ufficiale». Sono le parole del virologo Anthony Fauci. Attualmente negli Stati Uniti si contano oltre 80 mila decessi.

Fauci ha parlato delle conseguenze del Coronavirus sui minori: «Non conosciamo tutto di questo virus, ma stiamo molto attenti, in particolare quando colpisce i bambini, perché stiamo vedendo cose che non avevamo visto dagli studi dei casi in Cina e in Europa». C’è l’aumento di contagi tra i più giovani, ricoverati con sindromi di «infiammazione» diffusa (simile alla Malattia di Kawasaki ). Tre giovani pazienti sono morti a New York. «Penso – ha aggiunto Fauci – che dovremmo stare attenti nel sostenere che i giovani siano completamente immuni da effetti deleteri».