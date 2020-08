PALERMO – “Noi non ci arrendiamo, il settore turistico alberghiero non può fermarsi o addirittura morire. La politica non ci viene incontro, gli aiuti non arrivano, tutta la filiera è in crisi nera, ma il dovere di tutti è adesso trovare soluzioni”. A dichiararlo è Marco Mineo, presidente di Assohotel di Confesercenti Palermo, che aggiunge “In seguito all’emergenza sanitaria il settore registra l’annullamento del totale delle prenotazioni e quest’anno lavorativo è andato perso. Attualmente dobbiamo far fronte a difficoltà di ogni tipo, da quelle economiche a quelle logistiche, necessarie per ripartire, ma come facciamo senza una politica che ci sostiene, senza linee guida e senza i protocolli da adottare che tardano ancora ad arrivare? La filiera, che non riguarda di certo soltanto le attività ricettive, ma una varietà di soggetti ora sull’orlo del baratro, ha bisogno di contributi a fondo perduto e sostegno su tutti i fronti per poter concretizzare il rilancio a cui tutti miriamo. Bisogna anche chiarire, dal punto di vista delle responsabilità legali, chi dovrà rispondere di eventuali casi legati al Covid 19 nelle strutture alberghiere, sia tra gli ospiti che tra i dipendenti. Sono tante le domande che ancora ci poniamo – sottolinea Mineo – sono tante anche le parole e le promesse del Governo, ma il settore turistico-alberghiero ha bisogno, come tutti gli altri, di concretezza. E in tempi brevi, perché le nostre strutture non chiuderanno”.