SIRACUSA – Un 32enne è morto mente stava facendo il bagno in mare ad Avola, nel Siracusano. Forse l’uomo è stato colpito da un malore. La Procura ha aperto un’inchiesta. Secondo una prima ricostruzione la vittima, che risiede in un altro comune, si sarebbe recato sul litorale di Avola. Complice la giornata calda avrebbe deciso di tuffarsi in acqua mentre la persona che era con lui è rimasta in spiaggia. Poi il malore e l’allarme i soccorsi da parte di alcune persone presenti sono stati inutili.

(ANSA)