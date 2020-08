PALERMO – “Ormai per Musumeci sembra esistere un solo tema da affrontare quotidianamente: la spartizione di poltrone. Da giorni assistiamo ad un surreale braccio di ferro all’interno della maggioranza che non si rende conto del dramma che stanno vivendo i siciliani e pensa solo al rimpasto ed alle nomine di sottogoverno. Insomma mentre nelle stanze di Palazzo d’Orleans si dividono la torta del potere, lì fuori c’è una Sicilia in piena crisi sanitaria economica e sociale che aspetta risposte”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“Sono passati dieci giorni dall’approvazione della finanziaria – prosegue Lupo – ma il governo non ha ancora adottato alcun provvedimento attuativo. Ci sono temi che dovrebbero avere la massima priorità come l’anticipazione di almeno il 50 percento delle risorse spettanti ai Comuni per i lavoratori e per gli interventi sociali urgenti, o l’erogazione della cassa integrazione. Ma evidentemente – conclude Lupo – Musumeci è troppo impegnato a spartire incarichi e poltrone, non ha tempo da dedicare alla Sicilia”.

Analoghe critiche vengono mosse dal Movimento 5 Stelle. Nomine di sottogoverno, assessorati, poltrone, strapuntini. Mentre tutto è paralizzato dal lockdown, dovuto alla pandemia in corso, le imprese agonizzano e decine di migliaia di siciliani aspettano ancora la cassa integrazione in deroga per mettere qualcosa in pentola, il governo Musumeci si arrovella su come accontentare i partiti della sua rissosa maggioranza. Definire tutto ciò vergognoso è a dir poco un eufemismo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars, a commento delle grandi manovre in corso nei palazzi siciliani del potere, “mentre la Sicilia brucia”.

“Parlare di poltrone col manuale Cencelli in mano, come stanno facendo i partiti di governo in questo momento, è fuori dal mondo e Musumeci dovrebbe avere il buon senso di capirlo, soffocando le pretese dei suoi cortigiani, rimandando tutto a momenti più opportuni. Chi si era illuso che qualcosa potesse cambiare è servito, evidentemente con questo governo la delusione è un sentimento che non delude mai”.