Danni al negozio di via Ruggero Settimo. Malviventi in fuga

PALERMO – Tentato furto alla Tim di via Ruggero Settimo. I ladri hanno provato a sfondare la vetrina nel negozio di telefonia che si trova all’angolo di via Rosolino Pilo. L’allarme scattato poco prima delle 5 ha costretto i malviventi alla fuga. Secondo un prima ricostruzione i ladri avrebbero cercato di mandare in frantumi la vetrina utilizzando una pesante pedana in metallo. Poco prima di riuscire nei loro piani l’allarme ha costretto i banditi ad allontanarsi rapidamente. Qualche minuto dopo è arrivata una volante della polizia ma dei banditi non vi era più alcuna traccia. La zona però è piena di telecamere che potrebbero aver ripreso l’arrivo e la fuga degli autori del tentato furto.

(ANSA).