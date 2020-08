“Attenzione a riforme, non a nomi

PALERMO – “E’ un bene che i partiti che sostengono il governo Musumeci, abbiano scelto, uniti, la via del rilancio dell’azione di governo ad un rimpasto che in questo momento appariva fuori contesto, stante l’emergenza sanitaria e l’azione riformista che sta prendendo corpo in parlamento con la legge di stabilità appena varata e leggi importanti in itinere come quella sulla sburocratizzazione. I nostri assessori, per i quali ci eravamo espressi confermandoli nel governo, lavorano con grande energia. L’assessore Turano, già con la prossima pubblicazione della legge di stabilità regionale, metterà a regime il meccanismo di aiuti al tessuto produttivo fortemente provato dalla crisi economica conseguente al Covid-19, mentre l’assessore Pierobon sta portando a termine la fondamentale riforma dei rifiuti, facendo prevalere la logica degli impianti pubblici a quelli privati. Come Udc siamo fieri di continuare la nostra esperienza di governo senza modificare un assetto che ha dimostrato di funzionare bene. Quello di oggi è stato un vertice nel quale si è parlato soprattutto di rilancio economico dopo la crisi. Su questo tema sarà determinate anche l’impegno del parlamento che dovrà valutare importanti riforme. Avanti tutta con sinergia, coesione e rilancio del progetto di riforme a sostegno dell’economia e dei settori produttivi”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.