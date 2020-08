MARSALA – Con uomini e mezzi dell’Esercito, domani sera, a partire dalle 22, il Comune di Marsala procederà ad un’altra sanificazione del centro cittadino e successivamente del cimitero. “Siamo grati ai militari – dice il sindaco Alberto Di Girolamo – che, in questo periodo di emergenza sanitaria, costituiscono un importante aiuto nel controllo del territorio. Di concerto con la Prefettura, li abbiamo già visti impegnati assieme alle forze di polizia, ed ora anche in questa attività a beneficio dell’igiene pubblica, in aggiunta ai precedenti interventi che abbiamo effettuato sul territorio”. Per domani sera, pertanto, il Comune invita i cittadini del centro a non esporre piante aromatiche, biancheria e ad adottare normali precauzioni per i propri animali domestici. Una pattuglia dei vigili urbani seguirà le operazioni di sanificazione dei militari Nei giorni scorsi, con una decina di grossi trattori messi a disposizione da agricoltori, oltre al centro erano state sanificate anche le borgate. (ANSA)