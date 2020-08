PALERMO – Sarebbe più di un commercialista connivente. Paolo Attilio Remo Cotini, secondo l’accusa, è il consigliere economico dei Fontana in terra milanese. Prima avrebbe schermato i guadagni dei fratelli Fontana fingendo di averli assunti alle sue dipendenze e poi li avrebbe aiutati a pianificare alcuni investimenti. Da qui l’ipotesi di favoreggiamento aggravato che lo ha portato in carcere.

I finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria hanno ricostruito innanzitutto il meccanismo attraverso cui Angelo e Rita Fontana “ripulivano” i soldi. Il commercialista li ha assunti, ma i soldi degli stipendi glieli davano gli stessi Fontana. Almeno così stato è tracciato per 229 mila euro.

Angelo Fontana, intercettato, chiedeva a Cotini, di modificargli la qualifica da fattorino in ragioniere. “… io diploma ho… anzi Paolo mi devi fare un’altra cosa… mi devi cambiare da fattorino perché quando vado a fare il fattorino… quando vado dal giudice… l’altra volta il giudice mi ha guardato dice: ‘… i fattorini?… perché ancora… si portano i pacchi a mano?…’ cambiami di mansione visto che ho il diploma di ragioniere… io c’ho il diploma di ragioniere”. Erano gli anni in cui Angelo Fontana doveva dimostrare alla magistratura di avere cambiato vita. Dal 2005 al 2012 è stato detenuto per mafia, poi sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, all’obbligo di soggiorno e infine di firma a Milano.

Angelo Fontana è stato intercettato mentre consegnava il denaro al commercialista: “Sono cinquemila euro, o scali lo stipendio di Rita con i contributi… devi togliere lo stipendio e i contributi pagati… da me ti tieni lo stipendio e l’acconto dei contributi di spesa”.

L’antefatto è del 2015 quando Cotini diceva sempre ad Angelo Fontana: “.. ho fatto tutto l’assunzione di tua sorella… dovrebbe venire a firmare il contratto, quando vuole… io l’ho già firmato”. A schermare i soldi (circa 80 mila euro) di Rita Fontana con un’assunzione fittizia avrebbe provveduto per un periodo anche il fidanzato, Leonardo Distaso, titolare di una macelleria. Quando decisero che la donna doveva essere assunta da Cotini, Angelo Fontana pagò di tasca propria tutti i contributi previdenziali per chiudere la pratica.

Il commercialista Cotini ha avuto un ruolo decisivo negli affari del caffè che i Fontana hanno avviato due anni fa a Milano. Cotini è stato rappresentante legale della Best Coffee, di cui il fratello Pietro Leonardo Ambrogio (ora ai domiciliari) detiene formalmente una quota dell’80% (leggi tutti i nomi degli arrestati). La Best Coffe, secondo la ricostruzione della Dda, è in realtà riconducibile alla famiglia Fontana, nell’ambito della società occulta con Francesco Charles Fabio (la figlia Laura detiene il 20%) che gestisce pure la la Caffè Mgf con sede a Monza. Anche i Fabio, padre e figlia, sono stati coinvolti nel blitz coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvo De Luca e dai sostituti Amelia Luise e Dario Scaletta.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate le imprese Best Coffee srl con sede legale e rivendita Milano in via Corso Magenta; Mok Caffè con sede legale e luogo di esercizio a Milano in via Monta Bianco, “Colombo caffè di Riccardo Colombo, in via Partanna Mondello a Palermo (leggi l’elenco dei beni sequestrati).