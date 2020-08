PALERMO – Parchi e giardini comunali rimarranno chiusi per motivi di sicurezza nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, in seguito alle forti raffiche di vento. “In ogni caso – precisano dal Comune – ogni visita nei giorni successivi dovrà essere prenotata a questo LINK”

Una procedura prevista nella Fase 2 e che già il 4 maggio ha permesso a famiglie e bambini di rianimare, dopo due mesi di lockdown, le aree verdi cittadine. L’ingresso avviene per fasce orarie tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, con la modalità di prenotazione “oggi per domani”, per un massimo di cinque persone compresi gli adulti o gli accompagnatori. Sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età, mentre per le persone con disabilità non esiste alcuna limitazione di età: dalle 9 alle 10,30, dalle 11.00 alle 13, dalle 14.00 alle 15,30 e dalle 16.00 alle 18.00

I vigili del fuoco e i forestali sono impegnati a spegnere decine di incendi nel Palermitano, alimentati anche da un forte vento di scirocco che da questa mattina sta sferzando l’intera provincia. Il fronte più grave è quello divampato nella zona del santuario di Romitello, tra Partinico e Borgetto. Roghi anche ad Altofonte, Monreale, Collesano, Bagheria, Misilmeri e Caccamo. Le raffiche di vento stanno creando non pochi problemi anche a Palermo. Decine le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare la caduta di alberi, cartelloni pubblicitari divelti, verande e cornicioni pericolanti.