PALERMO – Scende ulteriormente il numero dei positivi al coronavirus in Sicilia. Il bollettino diffuso quotidianamente dalla presidenza della Regione Siciliana, infatti, registra un calo di 22 contagiati nelle ultime 24 ore: si è passati dai 1.911 di ieri ai 1.889 di oggi. Sono 11, invece, i casi scoperti nelle ultime 24 ore. Aumentano i guariti: sono 1.203, 32 più di ieri. Il bollettino registra poi un decesso in più, che fa salire il numero dei morti a 262. Dall’inizio dei controlli, inoltre, i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri) su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354. Calano anche i ricoverati in ospedale a causa del Covid-19: al momento sono 225, 24 meno di ieri. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: sono due meno di ieri, 13 in tutta la Sicilia. Per 1.664 positivi, invece, è stato disposto l’isolamento domiciliare.