MESSINA – Un incendio da diverse ore sta mettendo in ginocchio il paese Spadafora, nel Messinese. In un primo momento le fiamme si erano sviluppate tra le frazioni di San Martino e Grangiara. Il forte vento di scirocco che sta soffiando da ore sul Messinese, sta facendo diffondere rapidamente le fiamme che adesso hanno invaso il locale cimitero, avvicinando anche l’autostrada e la ferrovia. Totalmente in fiamme una grossa fetta di collina sulla quale sorge il cimitero vecchio. Impegnati numerosi uomini dei vigili del fuoco, vigili urbani e volontari della Misericordia che stanno incessantemente lavorando per evitare che le fiamme si possano avvicinare alle abitazioni. Un paese avvolto dalle fiamme e fuggi fuggi dalle abitazioni. Il sindaco Tania Venuto ha chiesto aiuto alla prefettura, chiedendo l’immediato intervento dei Canadair. Chiusa anche la Messina-Palermo.