PALERMO – Il Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, ha inviato all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza una lettera “per evidenziare ancora una volta la forte preoccupazione per il vuoto oramai cristallizzato nella governance del Policlinico di Palermo che non ha il direttore generale. “La situazione – dice Micari – è divenuta pressoché insostenibile quando anche Fabrizio di Bella, direttore amministrativo dell’azienda, cui il direttore generale uscente aveva delegato le sue funzioni, è decaduto dall’incarico per intervenuta scadenza dello stesso; ciò avveniva in data 29 febbraio 2020, un mese dopo l’intervenuto stato di emergenza nazionale dichiarato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si ritiene – ha proseguito – possa essere messa in dubbio la funzione strategica che l’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” ha svolto e svolge nel drammatico contesto determinato dall’emergenza sanitaria. Spiace dovere constatare che tale funzione sia stata svolta da un’Azienda acefala, la cui gestione è stata nei fatti affidata al direttore sanitario pro – tempore coadiuvato dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza”. “Dispiace peraltro che alle ripetute note inviate in tal senso da questa amministrazione – conclude – ultima in data 24 marzo, sia corrisposto un assordante silenzio da parte dell’assessorato, segno evidente della mancanza di rispetto istituzionale”.

