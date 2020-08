Si tratta di un soggetto con precedenti per furto

PALERMO – E’ stato identificato e denunciato in stato di libertà l’uomo che sabato scorso, a Palermo, ha aggredito un autista dell’Amat sull’autobus della linea 102. Le sue iniziali sono G.B., ha 42 anni, ed sottoposto all’obbligo di firma per furto.

L’uomo senza alcun motivo prima si sarebbe rifiutato di allontanarsi dall’area interdetta ai passeggeri, poi avrebbe intimato all’autista di saltare alcune le fermate, infine lo ha colpito una volta scesi dal mezzo in via Roma all’altezza di via Cavour.

Il questore di Palermo Renato Cortese esprime “soddisfazione per la tempestiva individuazione del responsabile di una violenza immotivata, resa ancor più inaccettabile dalle generali difficoltà che i lavoratori pubblici e privati, quindi anche gli attori del trasporto pubblico cittadino, sono costretti ad affrontare in questo particolare periodo della nostra storia”.