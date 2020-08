TRAPANI – Renato Salone e Francesca Paola Maltese, coniugi trapanesi, entrambi medici, nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio 2019 furono vittime di una violenta rapina in casa, messa a segno da sei malviventi, che li hanno tenuti sequestrati per circa quattro ore. Uno dei presunti rapinatori finì in carcere, ma da alcuni giorni ha ottenuto gli arresti domiciliari. La coppia oggi ha scritto una lettera al Csm, al dipartimento della Amministrazione penitenziaria, al tribunale di sorveglianza di Palermo nella quale contesta il provvedimento. Nella lettera, le vittime ricordano che il presunto rapinatore avrebbe compiuto la rapina proprio mentre si trovava ai domiciliari.