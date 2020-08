Blitz dei carabinieri a Ballarò

Identificato un 30enne come partecipante alla gara clandestina del 27 aprile in via Ernesto Basile

PALERMO – Controlli e sequestri dei carabinieri a Ballarò per contrastare le corse clandestine di cavalli che anche nei giorni scorsi si sono svolte a Palermo. I militari hanno trovato tre stalle abusive e tre cavalli che sono stati sequestrati. Nel corso delle perquisizione è stato arrestato un palermitano di 30 anni accusato di detenzione di 170 grammi di marijuana e denunciato perché trovato in possesso di un cavallo con documenti di identificazione alterati. I carabinieri forestali hanno accertato che i tre cavalli erano detenuti in violazione della norme. Sono scattate multe per 10 mila euro nei confronti del giovane arrestato, del fratello di 40 anni e dello zio di 70 anni. Le indagini svolte, dalla Compagnia Piazza Verdi, hanno consentito di identificare il 30enne come uno dei partecipanti alla gara clandestina (clicca qui per guardare il video) che si era svolta lo scorso 27 aprile in via Ernesto Basile. (ANSA).